МОЗ: Україна використала половину доз вакцин від коронавірусу, є ще понад 12 мільйонів

Україна з початку пандемії коронавірусу отримала 24,7 мільйона доз вакцин, використала 12,3 млн доз.
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на дані від Міністерства охорони здоровʼя.
Україна отримала:
- 10,4 млн доз вакцини CoronaVac — зараз в наявності 6,4 млн доз;
- 7,4 млн доз Pfizer — залишилося 1,6 млн доз;
- 4,9 млн доз AstraZeneca (Covishild , SKBio, Vaxzevria) — залишилося 2,4 млн доз;
- 2 млн доз Moderna — повністю використали.
Вранці 19 жовтня глава МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що Україна спроможна задовольнити потребу у вакцинації на рівні 1,5 млн щеплень на тиждень. Зараз найвищий добовий рекорд становить 193 тисячі уколів.
- Станом на 19 жовтня в Україні повністю вакциновані 6 573 564 людини.
- Із 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.