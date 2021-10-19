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МОЗ: Україна використала половину доз вакцин від коронавірусу, є ще понад 12 мільйонів

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Україна з початку пандемії коронавірусу отримала 24,7 мільйона доз вакцин, використала 12,3 млн доз.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на дані від Міністерства охорони здоровʼя.

Україна отримала:

  • 10,4 млн доз вакцини CoronaVac — зараз в наявності 6,4 млн доз;
  • 7,4 млн доз Pfizer — залишилося 1,6 млн доз;
  • 4,9 млн доз AstraZeneca (Covishild , SKBio, Vaxzevria) — залишилося 2,4 млн доз;
  • 2 млн доз Moderna — повністю використали.

Вранці 19 жовтня глава МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що Україна спроможна задовольнити потребу у вакцинації на рівні 1,5 млн щеплень на тиждень. Зараз найвищий добовий рекорд становить 193 тисячі уколів.