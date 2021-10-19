МОЗ: Україна використала половину доз вакцин від коронавірусу, є ще понад 12 мільйонів

Україна з початку пандемії коронавірусу отримала 24,7 мільйона доз вакцин, використала 12,3 млн доз.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на дані від Міністерства охорони здоровʼя.

Україна отримала:

10,4 млн доз вакцини CoronaVac — зараз в наявності 6,4 млн доз;

7,4 млн доз Pfizer — залишилося 1,6 млн доз;

4,9 млн доз AstraZeneca (Covishild , SKBio, Vaxzevria) — залишилося 2,4 млн доз;

2 млн доз Moderna — повністю використали.

Вранці 19 жовтня глава МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що Україна спроможна задовольнити потребу у вакцинації на рівні 1,5 млн щеплень на тиждень. Зараз найвищий добовий рекорд становить 193 тисячі уколів.