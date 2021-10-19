В Україні перше щеплення від коронавірусу отримали вже 8 мільйонів людей

В Україні станом на ранок 19 жовтня однією дозою вакцини від коронавірусу прищепили 8 065 762 українці. Із них повністю вакциновані 6 573 564 людини.

Також за добу 18 жовтня виявили 15 579 нових випадків коронавірусу, шпиталізували 2 852 людини, а померли 538.

Загалом за весь час пандемії станом на 19 жовтня в Україні на ковід захворіли 2 660 273 людини. Померли від нього 61 348 людей.