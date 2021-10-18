«Вакцинація — єдина альтернатива». Зеленський заявив, що виступає категорично проти локдауну по всій країні

Президент Володимир Зеленський заявив, що виступає категорично проти локдауну по всій Україні. Але для цього потрібно вакцинуватися від коронавірусу.
Про це він розповів в інтерв’ю ICTV.
Зеленський заявив, що пік чергової хвилі коронавірусу триватиме кілька тижнів. Він вважає, що Україна до цієї хвилі готова.
«За одну добу ми розгортаємо до 90 тисяч ліжок в інфекційних лікарнях з киснем, з ШВЛ, з усім. У нас повністю все готово. Є швидкі. Я вважаю, що це не велике, а важливе досягнення нашої медичної системи», — зазначив президент.
Він наголосив, що процес введення локдауну затягуватимуть якомога довше, щоб українська економіка продовжувала відновлюватися.
«Ми всі бачимо цифри — ми зростаємо. У нас зростає ВВП, бюджет. Наповнення бюджету в цьому році збільшилося більше, ніж було за планом. Наступного року воно також збільшиться […] Це дуже серйозний крок вперед. Локдауну я не хочу зовсім. І тому у людей вибір — вакцинація. Іншого немає», — підкреслив Зеленський.
- Із 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
- Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області від 18 жовтня перейшли до «червоної» зони карантину. У «червоній» зоні відвідувати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця можуть лише повністю вакциновані люди. Школи в «червоній» зоні можуть працювати, якщо 100% викладачів зробили щеплення. Також з 15 жовтня у «червоні зоні» перебуває Херсонська область.