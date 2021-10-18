МОЗ готує перелік протипоказань до вакцинації проти COVID

Міністерство охорони здоровʼя України готує перелік протипоказань до вакцинації від COVID-19. Текст документа оприлюднять вже цього тижня.
Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
За його словами, зараз завершується опрацювання повного переліку постійних або тимчасових протипоказань до вакцинації.
«Сподіваємося, що на цьому тижні вже офіційно оприлюднимо перелік. Він не буде затверджуватися постановою Кабміну, це буде розʼяснення. Також ми рекомендуємо формат довідки», — заявив Кузін.
- Із 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
- Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області від 18 жовтня перейшли до «червоної» зони карантину. У «червоній» зоні відвідувати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця можуть лише повністю вакциновані. Школи в «червоній» зоні можуть працювати, якщо 100% викладачів зробили щеплення. Також з 15 жовтня у «червоні зоні» перебуває Херсонська область.