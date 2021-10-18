Минздрав готовит перечень противопоказаний для вакцинации против COVID

Министерство здравоохранения Украины готовит перечень противопоказаний для вакцинации от COVID-19. Текст документа будет обнародован на этой неделе.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, сейчас завершается обработка полного перечня постоянных или временных противопоказаний для вакцинации.

«Надеемся, что на этой неделе уже официально обнародуем перечень. Он не будет утверждаться постановлением Кабмина, это будет разъяснение. Также мы рекомендуем формат справки», — заявил Кузин.