Минздрав «будет строго контролировать» выдачу учителям справок об отводе от вакцинации

Семейный врач будет выдавать учителям справку о медицинских противопоказаниях, которые делают невозможной прививку от COVID-19, а Минздрав «будет строго контролировать выдачу этих справок», чтобы не было махинаций.

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил в интервью «Радио Свобода».

По его словам, учителя должны вакцинироваться или их отстранят от работы.

«В приказе говорится об обязательной вакцинации, кроме обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья. Но, поверьте, это небольшой процент людей — всего 3—4%», — сказал министр.

Учитывая это, Минздрав подчеркивает, что будет работать над тем, чтобы учителя не пользовались фиктивными справками.

«Сейчас мы все делаем для того, чтобы предотвратить любые подделки. Это будет в электронной системе здравоохранения. И справка будет выдаваться так же, как и COVID-сертификат. Врач, который выдает эту справку, будет делать медицинскую запись в электронной системе. И эту медицинскую запись можно отследить: почему конкретному человеку выдана справка о медицинском отводе, если раньше, например, не было записей о такой болезни в истории болезни, которая ведется в электронном виде», — сообщил Ляшко.