В Украине первую прививку от коронавируса получили уже 8 миллионов человек

В Украине по состоянию на утро 19 октября одной дозой вакцины от коронавируса привили 8 065 762 украинца. Из них полностью вакцинированы 6 573 564 человека.

Об этом сообщил Минздрав.

За сутки понедельника, 18 октября, вакцинировали 193 069 человек. Первую дозу получили 109 667 человек. Минздрав отмечает, что 95% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе — невакцинированные.