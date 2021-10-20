Минздрав инициирует отставку руководителя здравоохранения Запорожья из-за плохого процесса вакцинации в городе

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что инициирует отставку руководителя здравоохранения Запорожья. По его словам, в городе был неправильно выстроен процесс вакцинации от коронавируса.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
«К сожалению, в некоторых центрах массовой вакцинации логистически неправильно выстроен процесс или неправильно рассчитано количество таких центров. И как показала моя поездка в Запорожье, все, что было невозможно, становится возможным, если приложить усилия и определить это приоритетом. И за вчерашний день и в Запорожской области, и в Украине сделали рекордное количество прививок за сутки — более 226 тысяч. И это не предел — регионы могут и должны наращивать темпы далее. Но, к сожалению, не все ответственные это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожье», — заявил Ляшко.
Он отметил, что в городе действует шесть центров массовой вакцинации от коронавируса, а в ближайшее время откроются еще два.
Фамилию конкретного чиновника Ляшко не назвал. Главой департамента здравоохранения горсовета Запорожья сейчас является Виктория Ушакова.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.
- Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области с 18 октября перешли в «красную» зону карантина. В «красной» зоне посещать кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места могут только полностью вакцинированные люди. Школы в «красной» зоне могут работать, если 100% преподавателей сделали прививки. Также с 15 октября в «красной зоне» находится Херсонская область.