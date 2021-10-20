Кількість підписників Netflix сягнула майже 215 мільйонів. Компанія перевершила власні прогнози

Кількість підписників платформи Netflix вже сягнула 214 мільйонів. Компанія значно перевершила власні прогнози на третій квартал 2021 року.

Про це пише Deadline.

Як сама компанія, так і експерти з Уолл-стріт, прогнозували, що за третій квартал 2021 року кількість користувачів Netflix зросте на 3,8 мільйона. Але кількість підписників зросла на 4,38 мільйона.

Такий успіх може бути пов’язаний з шаленою популярністю серіалу «Гра в кальмара», який подивилися вже 142 мільйони користувачів Netflix.

З урахуванням нових даних компанія вважає, що за четвертий квартал 2021 року до Netflix доєднаються ще 8,5 млн користувачів. Таким чином їхня загальна кількість сягне 222 мільйонів.