Количество подписчиков Netflix достигло почти 215 млн. Компания превзошла собственные прогнозы

Количество подписчиков платформы Netflix уже достигло 214 млн. Компания значительно превзошла собственные прогнозы на третий квартал 2021 года.
Об этом пишет Deadline.
Как сама компания, так и эксперты с Уолл-стрит, прогнозировали, что за третий квартал 2021 года количество пользователей Netflix вырастет на 3,8 миллиона. Но количество подписчиков выросло на 4,38 миллиона.
Такой успех может быть связан с бешеной популярностью сериала «Игра в кальмара», который посмотрели уже 142 миллиона пользователей Netflix.
С учетом новых данных компания считает, что за четвертый квартал 2021 года к Netflix присоединятся еще 8,5 млн пользователей. Таким образом их общее количество достигнет 222 миллионов.
- Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» за первый месяц принес компании Netflix $891,1 миллиона. На производство сериала (всего один сезон) Netflix потратила $21,4 миллиона. В среднем — по $2,4 миллиона за эпизод.
- Из-за «взрывного трафика» южнокорейский интернет-провайдер SK Broadband подал иск против Netflix — компании пришлось увеличить расходы на техобслуживание сети (трафик увеличился в 24 раза). Также из-за его популярности у компании Vans резко выросли продажи белых кед без шнурков (слипоны) — аж на 7 800%.