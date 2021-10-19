Конституційний суд почав перевіряти законність указів Зеленського про відсторонення Тупицького

Конституційний Суд відкрив провадження за поданням 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції указів президента про відсторонення голови КС Олександра Тупицького.

Про це у Telegram написала нардеп від «Слуги народу» Ольга Совгиря.

Крім того, суд перевірить законність указів про відсторонення судді КС Олександра Касмініна, а також укази про скасування призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду. Справа розглядатиметься на засіданні Великої палати суду.

27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Зеленський мотивував своє рішення тим, що «окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України».