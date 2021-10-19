Конституционный суд начал проверять законность указов Зеленского об отстранении Тупицкого

Конституционный Суд открыл производство по представлению 49 народных депутатов о соответствии Конституции указов президента об отстранении главы КС Александра Тупицкого.

Об этом в Telegram написала нардеп от «Слуги народа» Ольга Совгиря.

Кроме того, суд проверит законность указов об отстранении судьи КС Александра Касминина, а также указов об отмене назначения Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда. Дело будет рассматриваться на заседании Большой палаты суда.

27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Зеленский мотивировал свое решение тем, что «отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины».