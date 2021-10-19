Конституционный суд начал проверять законность указов Зеленского об отстранении Тупицкого

Конституционный Суд открыл производство по представлению 49 народных депутатов о соответствии Конституции указов президента об отстранении главы КС Александра Тупицкого.
Об этом в Telegram написала нардеп от «Слуги народа» Ольга Совгиря.
Кроме того, суд проверит законность указов об отстранении судьи КС Александра Касминина, а также указов об отмене назначения Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда. Дело будет рассматриваться на заседании Большой палаты суда.
27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Зеленский мотивировал свое решение тем, что «отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины».
- Перед этим, 29 декабря 2020 года, Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. В КСУ назвали указ президента юридически ничтожным, а Тупицкий его обжаловал.
- 14 июля Кассационный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента об отмене указа о назначении Тупицкого судьей КСУ.