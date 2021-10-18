Apple презентувала навушники AirPods 3 та новий MacBook Pro

Компанія Apple провела чергову презентацію своїх новинок. Вона показала нові навушники AirPods 3, два нових чипи M1 PRO та M1 Max, а також новий MacBook Pro.

Трансляція презентації відбулася на офіційному каналі Apple у YouTube.

Спочатку компанія презентувала нову підписку на Apple Music під назвою Voice. Вона коштуватиме 4,99$ і дозволятиме керувати голосом асистентом Siri. Також презентували і нові кольори колонок HomePad mini.

Першою серйозною новинкою стали навушники AirPods 3. Зовні вони будуть схожі на AirPods Pro, але без гумових насадок. Розробники обіцяють більш якісний звук, а також захист від води та поту. Також Apple показала і бездротову зарядку для навушників. Коштуватимуть вони 179$.

Скриншот / Apple

Компанія показала і два нові чипи — M1 PRO та M1 Max. У Apple зазначили, що чипи стали більш продуктивні та менш енергозатратні.

Скриншот / Apple Скриншот / Apple Скриншот / Apple

Ще однією новинкою став оновлений ноутбук MacBook Pro. Він буде доступний у двох версіях — з дисплеями на 14 дюймів та на 16 дюймів. Рамки екрана значно звузили, щоб розширити розмір дисплея. Також у ноутбуках буде FaceID і вони підтримуватимуть до 64 Гб оперативної пам’яті. Розробники обіцяють і більший час їхньої роботи — до 21 години без зарядки. Вартість ноутбуків становитиме 1 999$ та 2 499$ відповідно.

Скриншот / Apple