Apple випустила iOS 15: новий браузер Safari, функція Focus та інші оновлення

Компанія Apple випустила нову операційну систему — iOS 15, яке має нові функції та оновлення.
Доступним оновлення системи є для усіх моделей iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s, а також iPhone SE (1 та 2 покоління) і iPod touch (7 покоління).
iOS 15 має нові віджети, також з’явилася функція Focus, що дозволяє встановлювати власні налаштування для повідомлень і домашніх екранів, щоби краще зосередитися і розставити пріоритети в діяльності. Було оновлено додаток «Погода» — тепер карти погоди можна переглядати в повноекранному режимі, із зазначенням кількості опадів, якості повітря і температури.
Крім того, повністю змінено дизайн браузера Safari, переключатися між вкладками стало зручніше, до того ж можна обрати зображення для фону головної сторінки.
Також під час дзвінка в FaceTime тепер можна дивитися серіали, фільми, слухати музику, надсилати повідомлення або показувати свій екран, а в самому застосунку поліпшено шумоізоляцію, зʼявилися портерний режим та просторове аудіо.
До того ж тепер можна перекладати текст у будь-яких додатках і на фото, сповіщення будуть автоматично згруповані за різними пріоритетами та багато іншого.
Наразі операційна система iOS 15 вже доступна для завантаження.
- 14 вересня Apple провела щорічну презентацію своїх новинок. Компанія представила сьоме покоління своїх смартгодинників Watch, нові планшети iPad. Проте найочікуванішою була нова лінійка iPhone. Ціни на iPhone 13 стартуватимуть з $799, а на mini — від $699. У них буде 128 Гб памʼяті, також доступні версії на 256 Гб і 512 Гб.