Apple представила наушники AirPods 3 и новый MacBook Pro

Компания Apple провела очередную презентацию своих новинок. Она показала новые наушники AirPods 3, два новых чипа M1 PRO и M1 Max, а также новый MacBook Pro.

Трансляция презентации шла на официальном канале Apple в YouTube.

Сначала компания представила новую подписку на Apple Music под названием Voice. Она будет стоить 4,99$ и позволит управлять голосом ассистентом Siri. Также представили и новые цвета колонок HomePad mini.

Первой серьезной новинкой стали наушники AirPods 3. Внешне они будут похожи на AirPods Pro, но без резиновых насадок. Разработчики обещают более качественный звук, а также защиту от воды и пота. Также Apple показала и беспроводную зарядку для наушников. Стоить они будут 179$.

Скриншот / Apple

Компания показала и два новых чипа — M1 PRO и M1 Max. В Apple отметили, что чипы стали более производительными и менее энергозатратными.

Скриншот / Apple Скриншот / Apple Скриншот / Apple

Еще одной новинкой стал обновленный ноутбук MacBook Pro. Он будет доступен в двух версиях — с дисплеями на 14 дюймов и на 16 дюймов. Рамки экрана значительно сузили, чтобы расширить размер дисплея. Также в ноутбуках будет FaceID и они будут поддерживать до 64 Гб оперативной памяти. Разработчики обещают и большее время их работы — до 21 часа без подзарядки. Стоимость ноутбуков составит 1 999$ и 2 499$ соответственно.

Скриншот / Apple