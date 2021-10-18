США закликали Британію відновити відносини з Парижем на тлі скандалу з AUKUS

Сполучені Штати Америки закликають британський уряд залагодити конфлікт з офіційним Парижем, після втрати Францією контракту на виробництво підводних човнів для Австралії.

Про це пише британське видання The Guardian.

На початку жовтня Державний секретар США Ентоні Блінкен провів у Франції два дні, намагаючись залагодити дипломатичну кризу у відносинах між двома державами.

Дипломати США впевнені, що укладання нової безпекової угоди AUKUS не мало на меті створити кризу довіри між партнерами по НАТО.

Водночас Вашингтон закликає британський уряд здійснити дипломатичні кроки для налагодження добрих відносин із Парижем. Проте ані британські, ані австралійські дипломати досі не намагалися залагодити конфлікт.