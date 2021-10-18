США призвали Великобританию восстановить отношения с Парижем на фоне скандала с AUKUS

Соединенные Штаты Америки призывают британское правительство уладить конфликт с официальным Парижем, после потери Францией контракта на производство подводных лодок для Австралии.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

В начале октября Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел во Франции два дня, пытаясь уладить дипломатический кризис в отношениях между двумя государствами.

Дипломаты США уверены, что заключение сделки AUKUS не имело целью создать кризис доверия между партнерами по НАТО.

В то же время Вашингтон призывает британское правительство сделать дипломатические шаги для налаживания хороших отношений с Парижем. Однако ни британские, ни австралийские дипломаты до сих пор не пытались уладить конфликт.