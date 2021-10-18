США призвали Великобританию восстановить отношения с Парижем на фоне скандала с AUKUS

Соединенные Штаты Америки призывают британское правительство уладить конфликт с официальным Парижем, после потери Францией контракта на производство подводных лодок для Австралии.
Об этом пишет британское издание The Guardian.
В начале октября Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел во Франции два дня, пытаясь уладить дипломатический кризис в отношениях между двумя государствами.
Дипломаты США уверены, что заключение сделки AUKUS не имело целью создать кризис доверия между партнерами по НАТО.
В то же время Вашингтон призывает британское правительство сделать дипломатические шаги для налаживания хороших отношений с Парижем. Однако ни британские, ни австралийские дипломаты до сих пор не пытались уладить конфликт.
- 15 сентября США, Австралия и Великобритания объявили о новом трехстороннем оборонном партнерстве AUKUS. Его цель — противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках партнерства Австралия отказалась от контракта с Францией на $66 миллиардов на разработку 12 современных ударных подводных лодок с традиционными двигателями. Вместо этого Австралия впервые построит атомные подводные лодки с использованием технологий, которые предоставили США.
- Китай назвал это соглашение «идеологическими предрассудками», а Франция решила отозвать послов из США и Австралии.
- Позже стало известно, что детали сделки AUKUS между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией согласовали без ведома президента Франции Эмманюэля Макрона на саммите G7 в июне 2021 года.
- 1 октября ЕС приостановил заключение торгового соглашения с Австралией на фоне создания AUKUS.