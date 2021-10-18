Ексголова французької розвідки: У 2017 році до Міноборони Франції проник «російський кріт»

Колишній керівник Головного управління зовнішньої безпеки Міністерства оборони Франції Бернар Бажоле розповів в інтервʼю France 5, що в 2017 році в оборонне міністерство країни проник «російський кріт».

Заяву Бажоле зробив під час зйомок документального фільму про президента Росії Володимира Путіна. Французькі ЗМІ писали про шпигуна РФ в Міноборони ще в 2018 році, і тепер Бажоле це підтвердив.

«Дійсно, коли я був генеральним директором зовнішньої розвідки, я довів це [інформацію про шпигуна] до відома [вищому керівництву країни]», — відповів він, не навівши інших подробиць.

Бажоле заявив, що раніше влада Франції помилково вважала, що після холодної війни потрібно приділяти увагу терористам, а не шпигунам, яких нібито більше немає. «Але ми чітко бачимо, що шпигунська діяльність взагалі не припинилася», — сказав він, додавши, що шпигунством активно займаються і Китай, і США.