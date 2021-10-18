Экс-глава французской разведки: В 2017 году в Минобороны Франции внедрился «русский крот»

Бывший руководитель Главного управления внешней безопасности Министерства обороны Франции Бернар Бажоле рассказал в интервью France 5, что в 2017 году в оборонное министерство страны внедрился «русский крот».

Заявление Бажоле сделал во время съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине. Французские СМИ писали о шпионе РФ в Минобороны еще в 2018 году, и теперь Бажоле это подтвердил.

«Действительно, когда я был генеральным директором внешней разведки, я довел это [информацию о шпионе] до сведения [высшего руководства страны]», — ответил он, не приведя других подробностей.

Бажоле заявил, что раньше власти Франции ошибочно считали, что после холодной войны нужно уделять внимание террористам, а не шпионам, которых якобы больше нет. «Но мы четко видим, что шпионская деятельность вообще не прекратилась», — сказал он, добавив, что шпионажем активно занимаются и Китай с США.