В Турции по подозрению в шпионаже задержали шестерых россиян. Они были вооружены

Турецкая служба разведки во время операции задержала в Стамбуле и Анталии 6 подозреваемых в политическом и военном шпионаже. У всех задержанных были российские паспорта и оружие.
Об этом сообщают CNN Turk и Haberturk.
Шестерых мужчин подозревают не только в шпионаже, но и в подготовке вооруженного нападения. У них изъяли три пистолета, один из которых был оснащен глушителем и лазерным прицелом, а также большое количество патронов.
Детали турецкие силовики не раскрывают. Российская сторона задержание пока не комментирует.
- Ранее в НАТО решили вдвое сократить дипломатическую миссию России в Альянсе. У 8 дипломатов отозвали аккредитации поскольку они были незадекларированными офицерами российской разведки. Свои действия в НАТО объяснили «злонамеренной деятельностью России», в том числе убийствами и шпионажем.