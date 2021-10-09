У Туреччині за підозрою у шпигунстві затримали шістьох росіян. Вони були озброєні

Турецька служба розвідки під час операції затримала в Стамбулі та Анталії 6 підозрюваних у політичному і військовому шпигунстві. У всіх затриманих були російські паспорти і зброя.

Про це повідомляють CNN Turk і Haberturk.

Шістьох чоловіків підозрюють не тільки у шпигунстві, а й у підготовці збройного нападу. У них вилучили три пістолети, один з яких був оснащений глушником та лазерним прицілом, а також велику кількість патронів.

Haberturk

Деталі турецькі силовики не розкривають. Російська сторона затримання поки не коментує.