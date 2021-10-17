Росія оновила свій рекорд за кількістю нових випадків коронавірусу — понад 34 тисячі хворих

У Росії зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу.
Про це повідомляє Оперативний штаб з боротьби із коронавірусом в РФ.
За останню добу виявили 34 303 нові випадки COVID-19. Це найбільший показник з початку пандемії. Найбільшу кількість нових випадків виявили в Москві (6 740) та в Санкт-Петербурзі (3 323). За останню добу від ускладнень коронавірусу в Росії померли 997 людей.
- У Росії за добу 15 жовтня від коронавірусу померли понад тисячу людей. Це найвищий показник за весь час пандемії. У країні останнім часом регулярно оновлюються рекорди за кількістю хворих і померлих від коронавірусу.
- Наприкінці липня зʼявилося розслідування журналістів про те, що в Росії на коронавірус могли перехворіти 29 мільйонів людей — це у 5 разів більше, ніж за офіційними даними. Якщо припущення журналістів правдиві, Росія перебуває на третьому місці за загальною кількістю хворих за час пандемії та на першому за кількістю хворих на мільйон населення.