Россия обновила свой рекорд по количеству новых случаев коронавируса — более 34 тысяч заболевших

В России зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ.

За последние сутки выявили 34 303 новых случая COVID-19. Это самый большой показатель с начала пандемии.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Москве (6 740) и в Санкт-Петербурге (3 323). За последние сутки в России от осложнений коронавируса умерли 997 человек.