Віденські музеї завели акаунт на OnlyFans — так вони борються з цензурою в Instagram

Віденська рада з питань туризму завела акаунт на платформі OnlyFans — це платформа, де в основному публікують сексуальний контент. Рада з питань туризму буде там демонструвати мистецтво оголеної натури, яке блокують в Instagram та Facebook.

Про це повідомляє The Guardian.

На свій акаунт Рада вже завантажила фотографії оголених муз, які намалював, зокрема, Амедео Модільяні. Підписники сторінки отримають офіційну екскурсійну карту або вхідний квиток в один з музеїв, де твори мистецтва можна побачити у плоті.

Зареєструвати на OnlyFans Рада з питань туризму вирішила через те, що фотографії картин оголених натур неодноразово порушували правила цензури в Facebook і Instagram. OnlyFans може бути єдиною соціальною мережею, де Віденська рада може без цензури виставляти оголені твори мистецтва.

«У соціальних мережах алгоритми визначають, скільки оголеного тіла може бути показано, і часто піддають цензурі всесвітньо відомі твори мистецтва», — каже директор Віденської ради з питань туризму Норберт Кеттнер.