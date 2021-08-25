Платформа OnlyFans домовилася з банками — секс-контент не заборонятимуть

Сервіс обміну фото і відео OnlyFans не вводитиме заборону на контент сексуального характеру.
Про це компанія-власник платформи повідомила у Twitter.
Зазначено, що OnlyFans отримав усі необхідні гарантії, тому сайт призупинив заплановану на 1 жовтня зміну правил на платформі.
Раніше засновники OnlyFans повідомляли, що заборона на секс-контент була вимогою кількох банків. Як пише Variety, тепер компанія, імовірно, уклала нові угоди з банками про виплати авторам OnlyFans, зокрема тим, хто публікує порно.
- 19 серпня сервіс OnlyFans оголосив, що з 1 жовтня вводить заборону на публікацію контенту сексуального характеру. Сервіс вирішив піти на такий крок через тиск з боку банків і платіжних сервісів. Через це в соцмережах користувачі платформи і секс-працівники влаштували масовий протест.
- У квітні журнал Time уперше представив рейтинг найвпливовіших компаній світу. Сервіс OnlyFans потрапив у категорію «Руйнівники укладу».