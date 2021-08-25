Платформа OnlyFans договорилась с банками — секс-контент запрещать не будут

Сервис обмена фото и видео OnlyFans не будет вводить запрет на контент сексуального характера.
Об компания-владелец платформы сообщила в Twitter.
Указано, что OnlyFans получил все необходимые гарантии, потому сайт приостановил запланированное на 1 октября изменение правил на платформе.
Ранее основатели OnlyFans сообщали, что запрет на секс-контент был требованием нескольких банков. Как пишет Variety, теперь компания, вероятно, заключила новые соглашения с банками о выплатах авторам OnlyFans, в том числе тем, кто публикует порно.
- 19 августа сервис OnlyFans объявил, что с 1 октября вводит запрет на публикацию контента сексуального характера. Сервис решил пойти на такой шаг из-за давления со стороны банков и платежных сервисов. Из-за этого в соцсетях пользователи платформы и секс-работники устроили массовый протест.
- В апреле журнал Time впервые представил рейтинг самых влиятельных компаний мира. Сервис OnlyFans попал в категорию «Разрушители устоев».