Венские музеи завели аккаунт на OnlyFans — так они борются с цензурой в Instagram

Венский совет по вопросам туризма завел аккаунт на платформе OnlyFans — это платформа, где в основном публикуют сексуальный контент. Совет по вопросам туризма будет там демонстрировать искусство обнаженной натуры, которое блокируют в Instagram и Facebook.
Об этом сообщает The Guardian.
На аккаунт Совет уже загрузил фотографии обнаженных муз, которые нарисовал, в частности, Амедео Модильяни. Подписчики страницы получат официальную экскурсионную карту или входной билет в один из музеев, где произведения искусства можно увидеть во плоти.
Зарегистрировать на OnlyFans Совет по вопросам туризма решил из-за того, что фотографии картин обнаженных натур неоднократно нарушали правила цензуры в Facebook и Instagram. OnlyFans может быть единственной социальной сетью, где Венский совет может без цензуры выставлять обнаженные произведения искусства.
«В социальных сетях алгоритмы определяют, сколько обнаженного тела может быть показано, и часто подвергают цензуре всемирно известные произведения искусства», — говорит директор Венского совета по вопросам туризма Норберт Кеттнер.
- 19 августа сервис OnlyFans объявил, что с 1 октября вводит запрет на публикацию контента сексуального характера. Сервис решил пойти на такой шаг из-за давления со стороны банков и платежных сервисов. В соцсетях пользователи платформы и секс-работники устроили массовый протест. Уже 25 августа сервис решил не запрещать контент сексуального характера.
- В апреле журнал Time впервые представил рейтинг самых влиятельных компаний мира. Сервис OnlyFans попал в категорию «Разрушители устоев».