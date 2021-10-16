FIFA евакуювала з Афганістану близько 100 спортсменів та їхніх сімей

Міжнародна федерація з футболу (FIFA) змогла евакуювати з Афганістану до Катару близько 100 спортсменів та їхніх сімей.

Про це пише пресслужба FIFA.

«Керівництво FIFA тісно співпрацює з урядом Катару із серпня, і в майбутньому продовжить тісну співпрацю щодо безпечної евакуації інших спортсменів», — зазначили там.

Групу спортсменів привезли в Катар евакуаційним рейсом, на борту якого були 357 пасажирів. Серед них було багато афганських футболісток.

Цей рейс став вже восьмим та одним із найбільших евакуаційних, відтоді як таліби захопили владу в Афганістані.