FIFA эвакуировали из Афганистана около 100 спортсменов и их семей

Международная федерация футбола (FIFA) смогла эвакуировать из Афганистана в Катар около 100 спортсменов и их семей.
Об этом пишет пресс-служба FIFA.
«Руководство FIFA тесно сотрудничает с правительством Катара с августа, и в будущем продолжит тесное сотрудничество по безопасной эвакуации других спортсменов», — отметили там.
Группу спортсменов привезли в Катар эвакуационным рейсом, на борту которого были 357 пассажиров. Среди них было много афганских футболисток.
Этот рейс стал уже восьмым и одним из крупнейших эвакуационных со времен, когда талибы захватили власть в Афганистане.
- Военные действия в Афганистане продолжаются более 40 лет. В конце 1970-х началcя затяжной политический кризис из-за противостояния коммунистов и исламистов. В 1990-х зародилось исламистское движение «Талибан». Группировка 15 августа провозгласила восстановление власти над Афганистаном — на фоне вывода из страны войск США и НАТО, которые находились там с 2001 года.
- По данным Пентагона, общие расходы США на войну в Афганистане составили $825 млрд, но это минимальная оценка. Даже президент Джо Байден говорил, что расходы превысили $2 триллиона, и сумма будет увеличиваться, например, из-за расходов на уход за ветеранами и выплаты по кредитам.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории Афганистана. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани сбежали из страны.