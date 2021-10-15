Президент Азербайджану заявив про готовність укласти мирну угоду з Вірменією

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність підписати мирну угоду з Вірменією.

Про це пише Інтерфакс.

«Війна і конфлікт залишилися в історії. Ми готові почати переговори з Вірменією щодо делімітації кордону за умови взаємного визнання територіальної цілісності, і готові також почати переговори щодо мирної угоди з Вірменією», — підкреслив він.

За словами Алієва, Азербайджан готовий до нормалізації відносин з Вірменією. Він також порадив чинній вірменській владі «не проґавити цей історичний шанс».