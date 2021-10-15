Президент Азербайджана заявил о готовности заключить мирное соглашение с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности подписать мирное соглашение с Арменией.

Об этом пишет Интерфакс.

«Война и конфликт остались в истории. Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности, и готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией», — подчеркнул он.

По словам Алиева, Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией. Он также посоветовал действующей армянской власти «не упустить этот исторический шанс».