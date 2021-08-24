В Армении назвали количество погибших во время войны в Нагорном Карабахе и заявили о готовности к переговорам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал число погибших во время войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Об этом пишет Deutsche Welle.

«После 44-дневной войны мы начисляем 3 773 погибших, 243 человека пропали без вести», — рассказал он во время выступления в парламенте.

По его словам, Армения готова к «конструктивным переговорам» в вопросе Нагорного Карабаха, но при посредничестве ОБСЕ. Ереван ждет «конкретных предложений» по этому поводу.