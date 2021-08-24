В Армении назвали количество погибших во время войны в Нагорном Карабахе и заявили о готовности к переговорам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал число погибших во время войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.
Об этом пишет Deutsche Welle.
«После 44-дневной войны мы начисляем 3 773 погибших, 243 человека пропали без вести», — рассказал он во время выступления в парламенте.
По его словам, Армения готова к «конструктивным переговорам» в вопросе Нагорного Карабаха, но при посредничестве ОБСЕ. Ереван ждет «конкретных предложений» по этому поводу.
«Мы считаем необходимым возобновление переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ», — подчеркнул Пашинян.
- В январе лидеры Армении, Азербайджана и России провели переговоры в Москве, по итогам которых было подписано совместное заявление сторон о развитии Нагорного Карабаха. Азербайджан в 2021 году выделит $1,3 млрд на восстановление региона Нагорного Карабаха.
- В ночь на 10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Азербайджана Ильхам Алиев и России Владимир Путин подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которая длилась полтора месяца (с 27 сентября). Стороны понесли потери на тысячи убитых военных и сотни раненых гражданских при обстреле городов. Азербайджан в этой войне получил в боях 40% территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, включая город Шуша.