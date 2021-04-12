В Баку открыли парк трофеев войны в Карабахе. Среди экспонатов множество техники и (возможно) шлемы убитых армян

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в Баку парк военных трофеев, в котором собрали армянскую технику, захваченную и конфискованную азербайджанскими военными после войны в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года.

Об этом сообщает сайт президента Алиева.

Парк военных трофеев охватывает территорию площадью 5 гектаров и находится в Хатаинском районе столицы. Среди экспонатов — более 150 единиц тяжелой техники, танки, БМП, артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, грузовики, оборонительные системы и обломки ракеты «Искандер-М», которые «свидетельствуют об обстрелах мирных городов».

На одной из фотографий видно как Алиев идет через коридор советских касок, которые подвешены на цепях. Российские СМИ пишут, что это шлемы убитых солдат ВС Армении. В пресс-релизе азербайджанского президента об этом не говорится.

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«Мы уничтожили и взяли в качестве трофея вооружения и техники ВС Армении в ходе боев на $5 млрд», — сказал Алиев на открытии, цитирует Интерфакс.

По его словам, азербайджанские войска уничтожили 7 зенитно-ракетных комплексов С-300, уничтожили и захватили 125 пушек, 366 танков, более 50 других зенитно-ракетных комплексов, 522 грузовых автомобиля и другой техники.