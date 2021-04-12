У Баку відкрили парк трофеїв війни в Карабасі. Серед експонатів безліч техніки та (можливо) шоломи убитих вірмен

Президент Азербайджану Ільхам Алієв відкрив у Баку парк військових трофеїв, в якому зібрали вірменську техніку, захоплену і конфісковану азербайджанськими військовими після війни в Нагірному Карабасі в листопаді 2020 року.

Про це повідомляє сайт президента Алієва.

Парк військових трофеїв охоплює територію площею 5 гектарів і знаходиться в Хатаїнському районі столиці. Серед експонатів — понад 150 одиниць важкої техніки, танки, БМП, артилерійські установки, зенітно-ракетні комплекси, вантажівки, оборонні системи та уламки ракети «Іскандер-М», які «свідчать про обстріл мирних міст».

На одній з фотографій видно, як Алієв йде через коридор радянських касок, які підвішені на ланцюгах. Російські ЗМІ пишуть, що це шоломи убитих солдатів ЗС Вірменії. У пресрелізі азербайджанського президента про це ані слова.

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«Ми знищили і взяли у якості трофея озброєння і техніки ЗС Вірменії під час боїв на $5 млрд», — сказав Алієв на відкритті, цитує Інтерфакс.

За його словами, азербайджанські війська знищили 7 зенітно-ракетних комплексів С-300, знищили і захопили 125 гармат, 366 танків, понад 50 інших зенітно-ракетних комплексів, 522 вантажні автомобілі та іншу техніку.