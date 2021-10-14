Зеленський доручив невідкладно виплатити борг військовим і видати премію до Дня захисників і захисниць України

Президент Володимир Зеленський доручив невідкладно виплатити в повному обсязі гроші, які заборгували військовим, і премію з нагоди Дня захисників і захисниць України, який відзначають 14 жовтня.

Відповідний указ він підписав напередодні, 13 жовтня, повідомили в Офісі президента.

Згідно з документом, це питання має вирішити Кабмін.

Також уряд має до 31 грудня внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо вдосконалення системи грошового забезпечення військових, врахувавши досвід провідних іноземних держав.

Окрім цього, Кабмін має щоквартально інформувати, які заходи проводяться для соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих, зокрема щодо житлового питання.

До того ж Зеленський зобов’язав Кабмін разом із обласними держадміністраціями та КМДА створити до кінця 2023 року в кожній області регіональні центри медичного забезпечення та психологічної реабілітації військових і ветеранів війни.