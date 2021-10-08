У Міноборони заявили, що військовим вже заборгували виплати на 2 мільярди гривень

Україна заборгувала військовим, які перебувають на Донбасі, уже 2,1 мільярда гривень одноразових винагород.

Про це заявив заступник міністра оборони Олександр Носов під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Сьогодні ми маємо заборгованість з виплати одноразових винагород у розмірі 2 мільярди 100 мільйонів гривень. Ми повністю це виплатимо, якщо буде внесено зміни в проєкт закону про зміни до бюджету за 2021 рік», — сказав він.

За словами заступника міністра, загалом Міноборони бракує понад 7,1 мільярда гривень.

«Щоб виплачувати винагороду всім військовослужбовцям, зокрема одноразові виплати, ми зараз йдемо на те, що економимо гроші на закупівлі пального і на виплаті премій вищому керівному складу Міністерства оборони», — додав Носов.

Окремо заступник міністра уточнив, що грошова винагорода за вересень виплачена на 100%, а винагорода за участь у бойових діях на Донбасі — повністю за серпень.