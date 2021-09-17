До омбудсмена Денісової звернулись військові через заборгованість по зарплатах — майже 1,5 млрд грн

Офіс омбудсмена України взяв на свій контроль ситуацію із виплатою зарплат військовим. Сума заборгованості перед ними — майже півтора мільярда гривень.

Про це Офіс Уповноваженого з прав людини повідомив у пʼятницю, 17 вересня.

На поточний момент заборгованість Міністерства оборони перед військовими становить 1 млрд 465,8 млн гривень. Зокрема, 1 млрд 271 млн гривень — це заборгованість з виплат на оздоровлення. Також немає «бойових виплат» військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення Операції об’єднаних сил.