К омбудсмену Денисовой обратились военные из-за задолженности по зарплатам — почти 1,5 млрд грн

Офис омбудсмена Украины взял на свой контроль ситуацию с выплатой зарплат военным. Сумма задолженности перед ними — почти полтора миллиарда гривен.
Об этом Офис Уполномоченного по правам человека сообщил в пятницу, 17 сентября.
На текущий момент задолженность Министерства обороны перед военными составляет 1 млрд 465,8 млн гривен. В частности, 1 млрд 271 млн гривен — это задолженность по выплате на оздоровление. Также нет «боевых выплат» военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил.
Омбудсмен Людмила Денисова направила письмо в адрес министра экономики Украины Алексея Любченко, который возглавляет рабочую группу по вопросам погашения долгов по зарплате, чтобы он привлек к заседанию ответственных из Минобороны.
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