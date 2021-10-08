В Минобороны заявили, что военным уже задолжали выплаты на 2 миллиарда гривен

Украина задолжала военным, находящимся на Донбассе, 2,1 млрд гривен единоразовых вознаграждений.
Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Носов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
«Сегодня мы имеем задолженность по выплате единоразовых вознаграждений в размере 2 млрд 100 миллионов гривен. Мы полностью это выплатим в случае, если нам будут внесены изменения в проект закона об изменениях в бюджет за 2021 год», — сказал он.
По словам заместителя министра, всего Минобороны не хватает более 7,1 млрд гривен.
«Чтобы выплачивать вознаграждения всем военнослужащим, в том числе единоразовые выплаты, мы сейчас идем на то, что экономим деньги на закупке топлива и на выплате премий высшему руководящему составу министерства обороны», — добавил Носов.
Отдельно заместитель министра уточнил, что денежное вознаграждение за сентябрь выплачено на 100%, а вознаграждение за участие в боевых действиях на Донбассе — полностью за август.
- 14 июля Кабинет министров назначил дополнительные пенсионные выплаты почти 400 тысячам военных и сотрудников других правоохранительных органов.
- 16 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тысяч человек (261 тысяча), в том числе военнослужащих — на 11 тысяч (до 215 тысяч).
- В сентябре Офис омбудсмена Украины сообщил, что взял на свой контроль ситуацию с выплатой зарплат военным. Сумма задолженности перед ними тогда составляла почти полтора миллиарда гривен.
- С 1 октября в Украине стартовал осенний призыв на срочную службу, согласно которому в армию отправят 13 575 человек.