В Украине начался осенний призыв — в войска отправят более 13,5 тысячи человек

Призыв будет проходить в октябре-декабре. Ему подлежат пригодные по состоянию здоровья мужчины, которым на момент отправления в воинские части исполнилось 18 лет, а также лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на отсрочку.

В Украине с 1 октября стартует осенний призыв на срочную службу, согласно которому в войска отправят 13 575 человек.

От службы освобождаются студенты средних и высших учебных заведений, люди с проблемным здоровьем, а отсрочку можно получить по семейным обстоятельствам (многодетные семьи), для продолжения профессиональной деятельности.

В ряды Вооруженных сил призовут 6 500 человек, в Национальную гвардию — 4 775, в Госпогранслужбу — 1 700, а в Госспецслужбу транспорта — 600.

В Генштабе отмечают, что с каждым годом доля призывников в войсках уменьшается и будет уменьшаться. В этом году соотношение доли срочников к доле контрактников 15:85%.