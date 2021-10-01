В Украине начался осенний призыв — в войска отправят более 13,5 тысячи человек

В Украине с 1 октября стартует осенний призыв на срочную службу, согласно которому в войска отправят 13 575 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил.
Призыв будет проходить в октябре-декабре. Ему подлежат пригодные по состоянию здоровья мужчины, которым на момент отправления в воинские части исполнилось 18 лет, а также лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на отсрочку.
От службы освобождаются студенты средних и высших учебных заведений, люди с проблемным здоровьем, а отсрочку можно получить по семейным обстоятельствам (многодетные семьи), для продолжения профессиональной деятельности.
В ряды Вооруженных сил призовут 6 500 человек, в Национальную гвардию — 4 775, в Госпогранслужбу — 1 700, а в Госспецслужбу транспорта — 600.
В Генштабе отмечают, что с каждым годом доля призывников в войсках уменьшается и будет уменьшаться. В этом году соотношение доли срочников к доле контрактников 15:85%.
- 16 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тысяч человек (до 261 тысячи), в том числе военнослужащих — на 11 тысяч (до 215 тысяч). Зеленский подписал его в конце июля.
- В марте Рада приняла закон о призыве резервистов. Документ предусматривает призыв в течение суток на военную службу в «особый период» резервистов первой очереди, то есть тех, кто уже отслужил срочную службу или был мобилизован (на срок не более 6 месяцев). Также он предусматривает ряд нововведений.