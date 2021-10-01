В Україні почався осінній призов — до війська відправлять понад 13,5 тисячі осіб

В Україні з 1 жовтня стартує осінній призов на строкову службу, згідно з яким до війська відправлять 13 575 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.
Призов проходитиме в жовтні-грудні. Йому підлягають придатні за станом здоровʼя чоловіки, яким на момент відправлення у військові частини виповнилося 18 років, а також особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на відстрочку.
Від служби звільняються студенти середніх та вищих навчальних закладів, люди з проблемним здоровʼям, а відстрочку можна отримати за сімейними обставинами (багатодітні сімʼї), для продовження професійної діяльності.
До лав Збройних сил призовуть 6 500 осіб, у Національну гвардію — 4 775, до Держприкордонслужби — 1 700, а до Держспецслужби транспорту — 600 .
У Генштабі зазначають, що з кожним роком доля призовників у військах зменшується і буде зменшуватися. В цьому році співвідношення частки строковиків до частки контрактників 15:85%.
- 16 липня Верховна Рада у другому читанні та в цілому схвалила законопроєкти президента Володимира Зеленського про національний спротив та збільшення чисельності Збройних сил на 15 тисяч осіб (до 261 тисячі), зокрема військовослужбовців — на 11 тисяч (до 215 тисяч). Зеленський підписав його в кінці липня.
- У березні Рада ухвалила закон про призов резервістів. Документ передбачає призов протягом доби на військову службу в «особливий період» резервістів першої черги, тобто тих, хто вже відслужив строкову службу або був мобілізований (на строк не більше ніж 6 місяців). Також він передбачає низку нововведень.