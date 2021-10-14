Зеленский поручил немедленно выплатить долг военным и выдать премию ко Дню защитников и защитниц Украины

Президент Владимир Зеленский поручил безотлагательно выплатить в полном объеме деньги, которые задолжали военным, и премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины, который отмечают 14 октября.

Соответствующий указ он подписал накануне, 13 октября, сообщили в Офисе президента.

Согласно документу, этот вопрос должен решить Кабмин.

Также правительство до 31 декабря должно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по совершенствованию системы денежного довольствия военнослужащих, учитывая опыт ведущих иностранных государств.

Кроме этого, Кабмин должен ежеквартально информировать, какие мероприятия проводятся для социальной защиты ветеранов войны и семей погибших, в том числе по жилищному вопросу.

К тому же Зеленский обязал Кабмин вместе с областными администрациями и КГГА создать до конца 2023 года в каждой области региональные центры медицинского обеспечения и психологической реабилитации военных и ветеранов войны.