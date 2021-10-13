Синоптики спрогнозували погоду на 14 жовтня: Тепло, але ввечері задощить

У четвер, 14 жовтня, у День захисників і захисниць України, на свято Покрови, на всій території країни очікується тепла погода без опадів, дощі можливі ближче до вечора.
За даними Sinoptik.ua, найтепліше буде в Донецькій, Луганській і Запорізькій областях — повітря вдень прогріється до +15...+16 °С.
В інших регіонах буде трохи прохолодніше. На півдні — в Одесі, Миколаєві та Херсоні — стовпчики термометрів піднімуться до +11...+14 °С, у центрі та на заході України, а також на Закарпатті — до +10...+12 °С, у Дніпрі та Кропивницькому протягом дня буде до +13 °С.
Мінімальну температуру обіцяють жителям Сумської, Чернігівської та Волинської областей. Тут повітря не прогріється вище за +8...+10 °С.
Уже до вечора дощитиме в центральних і східних областях, а також у Києві.
Уночі, як прогнозують синоптики, стовпчики термометрів опустяться до +2...+4 °С на заході та до +5...+9 °С у решті регіонів. Водночас зазначається, що нічні заморозки поки відступили.
- Раніше синоптики попереджали, що 13 жовтня захід України вкриє туман, а в низці областей пройдуть значні дощі.
- 12 жовтня гірськолижний туристичний курорт «Буковель» в Івано-Франківській області почало засипати снігом. Цього ж дня на Прикарпатті зафіксували землетрус.
- Сніг у Карпатах почали фіксувати ще в червні, у вересні на горі Піп Іван були перші морози.