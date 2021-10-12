Синоптики попередили про сильний туман та дощі 13 жовтня

Синоптики попередили про туман та дощі в Україні 13 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
«Вночі та вранці 13 жовтня у західних областях туман, видимість 200-500 м. Протягом доби 13 жовтня в Одеській та Миколаївській областях, вдень у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях значний дощ. I рівень небезпечності», — йдеться у повідомленні.
У Києві та Київській області 13 жовтня вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +4...+6 °C, вдень близько +10 °C.
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