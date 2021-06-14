У Карпатах в середині червня випав сніг

У Карпатах в понеділок, 14 червня, похолоднішало і пішов сніг.
Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.
«Станом на 07:00 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11—12 м/с», — розповіли співробітники поста.
Як зазначається, температура повітря впала до нуля градусів.
- Синоптики попереджали, що через холодний фронт, який зайде в Україну на початку тижня, можливе похолодання. Дощі поки не припиняться.
- Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на червень 2021 року — опади і температура будуть у межах кліматичної норми. Після першої декади червня температура почне підвищуватися і сягатиме +40 °С.