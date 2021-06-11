Синоптики прогнозують теплу дощову погоду у вихідні та похолодання з понеділка

У західній частині України 11—12 червня гримітимуть грози, денна температура — до +23 °С. Уникне дощової погоди тільки Закарпаття. 13—14 червня стане значно холодніше — до +17 °С вдень. Грози залишать регіон, на зміну прийдуть невеликі дощі. Похолодання буде короткочасним.

За прогнозом Sinoptik.ua , 13—14 червня на територію країни на недовгий час зайде холодний фронт і знизить температуру повітря залежно від регіону на 3—7 градусів.

Погода в Україні найближчим часом буде нестабільною та періодично дощовою . Дощів буде багато: теплих, нетривалих, часто грозових, іноді сильних, інколи невеликих дрібних.

На півдні країни 11—13 червня буде дуже тепло, дощитиме. Грози повільно відступатимуть. В Одесі ймовірність дощу в суботу невелика. У понеділок, 14 червня, температура повітря стане нижчою, дощі литимуть знову. Найтепліше з 11 до 13 червня буде в Херсонській області — до +27 °С. Безхмарний день у суботу буде в Миколаєві.

Температура Чорного моря біля Одеси становитиме +16,2 °С, Азовського біля Бердянська +20,8 °С.

На сході України 11—13 червня температура повітря сягатиме +24 °С. У понеділок може бути невелике похолодання. З п’ятниці до понеділка у східних областях весь час, із різною періодичністю та інтенсивністю, йтимуть дощі. Вітер буде південних напрямків, від слабкого до помірного.

У центральній Україні 11—12 червня температура повітря становитиме +24 °С, у Полтавській області — до +21 °С. 13—14 червня температура повітря знизиться, особливо різко похолоднішає у Вінницькій області. Звичайно, дощі, як і всюди в Україні, теж пройдуть.

У північних областях у п’ятницю денна температура повітря сягатиме +21...+23 °С, у суботу — до +25 °С. У неділю і на початку тижня очікується зниження температури на кілька градусів. Часом ітимуть дощі, інтенсивніші очікуються в неділю.

У Києві п’ятнична погода буде дуже мінливою, очікується гроза із дощем. Температура вдень становитиме +22...+23 °С. У суботу ймовірність опадів невелика, удень температура сягатиме +24 °С. У неділю стане прохолодніше на 3—5 градусів, дощів буде більше, але з’являтиметься і сонце. Погода в понеділок буде мало відрізнятися від недільної.