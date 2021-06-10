Синоптики попередили про нову атаку негоди: на всій території України очікуються дощі, подекуди з градом

У четвер, 10 червня, в Україні вдень пройдуть помірні короткочасні дощі та грози.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, в окремих районах можливі град і шквали 15—20 м/с ( I рівень небезпеки, жовтий). Зокрема, град прогнозують у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Харківській та Сумській областях.