Синоптики попередили про нову атаку негоди: на всій території України очікуються дощі, подекуди з градом

У четвер, 10 червня, в Україні вдень пройдуть помірні короткочасні дощі та грози.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
За даними синоптиків, в окремих районах можливі град і шквали 15—20 м/с ( I рівень небезпеки, жовтий). Зокрема, град прогнозують у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Харківській та Сумській областях.
Температура повітря сягатиме +20...+25 °С. У Карпатах буде прохолодніше — до +12...+17 °С.
У Києві теж очікується помірний короткочасний дощ і гроза, вітер північно-західний 5—10 м/с. Температура повітря +22...+24 °С.
Водночас синоптики попередили, що у Волинській, Рівненській, Львівській та Тернопільській областях спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на червень 2021 року — опади і температура будуть у межах кліматичної норми. Після першої декади червня температура почне підвищуватися і сягатиме +40 °С.