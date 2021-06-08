Україну накриють грози, подекуди з градом та шквалами. Синоптики оголосили штормове попередження

У середу, 9 червня, на всій території України пройдуть грози.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
За даними синоптиків, в окремих районах очікуються град та шквали 15—20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий).
Водночас у більшості районів Волинської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької областей попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві в ніч проти 9 червня опадів не очікують, вдень пройде короткочасний дощ із грозою, вітер північно-західний, 5—10 м/с.
Температура вночі +13....+15 °С, вдень +23...+25 °С.
- Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на червень 2021 року — опади і температура будуть у межах кліматичної норми. Після першої декади червня температура почне підвищуватися і сягатиме +40 °С.