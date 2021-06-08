Україну накриють грози, подекуди з градом та шквалами. Синоптики оголосили штормове попередження

У середу, 9 червня, на всій території України пройдуть грози.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, в окремих районах очікуються град та шквали 15—20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий).

Водночас у більшості районів Волинської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької областей попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.