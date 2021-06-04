«На спеку чекати не варто». Синоптики розповіли, якою буде погода найближчими вихідними

5-6 червня в Україні переважатиме суха і тепла погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Циклон, який є головним «винуватцем» дощової погоди на південному сході України, у суботу трохи зміститься у північно-східному напрямку, відповідно практично по всій країні (крім крайнього сходу і Карпат) переважатиме погода без опадів», — повідомили в УГМЦ.

Проте вже у неділю цей же циклон знову переміститься ближче до України і практично весь наступний тиждень розташовуватиметься над нею, зумовлюючи нестійку, вологу погоду з короткочасними локальними дощами та грозами.

Температура повітря в Україні істотно не зміниться, погода буде помірно теплою. У східних областях, на Сумщині, Дніпропетровщині та в Карпатському регіоні, а 6-7 червня на решті території Україні — невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози.

Температура вночі +8...+14 °C, вдень +17...23 °C, у суботу на півдні Одещини, а 6-7 червня у західних та південних областях до +26 °С. Вітер північно-західний , у південно-східній частині — південно-західний, 7-12 м/с.