«Ждать жары не стоит». Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие выходные

5-6 июня в Украине будет преобладать сухая и теплая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«Циклон, который является главным «виновником» дождливой погоды на юго-востоке Украины, в субботу немного сместится в северо-восточном направлении, соответственно практически по всей стране (кроме крайнего востока и Карпат) будет преобладать погода без осадков», — сообщили в УГМЦ.

Однако уже в воскресенье этот же циклон снова переместится ближе к Украине и практически всю следующую неделю будет располагаться над ней, вызывая неустойчивую, влажную погоду с кратковременными дождями и грозами.

Температура воздуха в Украине существенно не изменится, погода будет умеренно теплой. В восточных областях, Сумской Днепропетровской области и в Карпатском регионе, а 6-7 июня — в остальной части Украины пройдут небольшие и умеренные кратковременные дожди, местами грозы.

Температура ночью +8...+ 14 °C, днем +17... 23 °C, в субботу на юге Одесской области, а 6-7 июня в западных и южных областях — до +26 °С. Ветер северо-западный, в юго-восточной части — юго-западный, 7-12 м/с.